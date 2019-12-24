Дело Дубневича: суд продлил обязательства подозреваемому

24 декабря, 2019, 18:15

Во вторник, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд по ходатайству руководителя САП Назара Холодницкого продлил процессуальные обязательства нардепу Ярославу Дубневичу

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об смене места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля. Действия процессуальных обязанностей продлені до 22 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Дубневича подозревают в хищении более 93 млн грн "Укрзализныци". В конце октября Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, а Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен, позже сумма была снижена до 90 млн.

Отметим, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.