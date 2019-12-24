Дело Дубневича: суд продлил обязательства подозреваемому
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об смене места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля. Действия процессуальных обязанностей продлені до 22 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, Дубневича подозревают в хищении более 93 млн грн "Укрзализныци". В конце октября Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, а Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен, позже сумма была снижена до 90 млн.
Отметим, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения нардепу Ярославу Дубневичу до 11:30 субботы, 2 ноября
- В ходе судебного заседания 1 ноября девять народных депутатов, среди которых Виктор Бондарь, Игорь Палица, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Виктор Балога, заявили о готовности принять Дубневича на поруки.
- Прокуроры САП настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.
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