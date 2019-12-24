АЗС снизили цены на топливо после встречи представителей сетей с Зеленским, - СМИ

24 декабря, 2019, 11:48

Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 грн/л

Об этом сообщает enkorr.

"В сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензина на 80 коп./л, дизтопливо - на 70 коп./л. В консолидированной сети группы "Приват", которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участниками топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций.

В качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена 1,1 доллар/л (25,6 грн / л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.