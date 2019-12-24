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Espreso.tvОбществоАЗС снизили цены на топливо после встречи представителей сетей с Зеленским, - СМИ

АЗС снизили цены на топливо после встречи представителей сетей с Зеленским, - СМИ

Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 грн/л

Об этом сообщает enkorr.

"В сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензина на 80 коп./л, дизтопливо - на 70 коп./л. В консолидированной сети группы "Приват", которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участниками топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций.

В качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена 1,1 доллар/л (25,6 грн / л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

  • Напомним, розничные цены на топливо начали снижаться с 5 декабря, когда АМКУ обязал крупные сети автозаправочных комплексов снизить цены на бензин и дизельное топливо
  • 17 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил , что цены на бензин должны упасть на 2 грн.

 

 
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