Альварес отобрал у Усика звание лучшего боксера года по версии The Ring
24 декабря, 2019, 12:29
Мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером 2019 года по версии The Ring
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на официальный сайт The Ring.
Обладатель титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,5 кг) Сауль Альварес стал лучшим боксером 2019 г. по версии The Ring.
В этом году Альварес отправил в нокаут Сергея Ковалева, после чего завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 76,2 кг).
В 2018 году лучшим признавали украинца Александра Усика, а в 2017-м Василия Ломаченко.
- 18 декабря мексиканский боксер Сауль Альварес признан лучшим боксером 2019 года по версии ESPN .
- 17 декабря мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, который он отобрал у россиянина Сергея Ковалева.
- Напомним, 9 октября Сергей Деревянченко, после конкурентного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, бросил вызов Саулу Альваресу .
- 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
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