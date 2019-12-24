Альварес отобрал у Усика звание лучшего боксера года по версии The Ring

24 декабря, 2019, 12:29

Мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером 2019 года по версии The Ring

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на официальный сайт The Ring.

Обладатель титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,5 кг) Сауль Альварес стал лучшим боксером 2019 г. по версии The Ring.

В этом году Альварес отправил в нокаут Сергея Ковалева, после чего завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 76,2 кг).

В 2018 году лучшим признавали украинца Александра Усика, а в 2017-м Василия Ломаченко.