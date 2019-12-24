70-летний боксер нокаутировал соперника и попал в Книгу рекордов Гиннеса

24 декабря, 2019, 18:08

Американец Альберт Хьюз нокаутировал соперника в 70-летнем возрасте и стал старейшим в истории боксером, который одержал досрочную победу

Об этом сообщает The Sun .

Альберт Хьюз нокаутировал 43-летнего Треймена Таунса во втором раунде. Рефери зафиксировал победу техническим нокаутом после нескольких нокдаунов.

70-летний Хьюз после боя попал в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший профессиональный боксер. Американец превзошел достижение Стива Уорда, который в 2017 году победил нокаутом в 60-летнем возрасте.

Бой с Таунсом стал для Хьюза первым с 1983 года. В общем рекордсмен провел 22 боя, в которых одержал 11 побед.