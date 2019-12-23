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Espreso.tvОбществоЗеленский призвал сети АЗС отреагировать на укрепление гривни и снизить цены на топливо

Зеленский призвал сети АЗС отреагировать на укрепление гривни и снизить цены на топливо


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участниками топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а (уменьшить цену. - Ред.) на табло", - сказал Зеленский.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.

АЗС должны существеннее уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Заместитель главы ОП Юлия Кузнецов подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков - когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу (электронное табло. - Ред.) и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке", - подчеркнула Кузнецов.

Представители компаний - участниц топливного рынка отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям - сообщите нам. С нелегалами мы разберемся ... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", - отметил Зеленский.

  • Напомним, розничные цены на топливо начали снижаться с 5 декабря, когда АМКУ обязал крупные сети автозаправочных комплексов снизить цены на бензин и дизельное топливо
  • 17 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил , что цены на бензин должны упасть на 2 грн.
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