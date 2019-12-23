Зеленский подписал закон, который должен уменьшить давление на бизнес
Об этом сообщает Офис президента.
Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.
Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки
Проверку характеристик продукции у ее производителей осуществлять только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск или не отвечает определенным требованиям.
Также устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.
Помимо прочего, из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства.
Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
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