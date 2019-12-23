Изначально было понятно, что это талантливый игрок, - тренер "Аталанты" оценил Малиновского

23 декабря, 2019, 17:58

Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил уровень адаптации украинского полузащитника Руслана Малиновского

Об этом сообщает Football Italia.

Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подвел итоги 2019-го года, в частности специалист вспомнил рекордную трансферную активность летом, когда клуб отдал почти 14 млн евро за украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Мы закрываем фантастический 2019 год. "Аталанта" выдала ряд невероятных матчей и добилась серьезных результатов. Очень важно, что летом нам удалось серьезно расширить наш состав. Малиновский? Изначально было понятно, что это талантливый игрок", - сказал специалист

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел за новую команду 20 матчей и забил 3 гола. После 17-го тура команда имеет в активе 31 очко и занимает в турнирной таблице третье место.