Изначально было понятно, что это талантливый игрок, - тренер "Аталанты" оценил Малиновского
Об этом сообщает Football Italia.
Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подвел итоги 2019-го года, в частности специалист вспомнил рекордную трансферную активность летом, когда клуб отдал почти 14 млн евро за украинского полузащитника Руслана Малиновского.
"Мы закрываем фантастический 2019 год. "Аталанта" выдала ряд невероятных матчей и добилась серьезных результатов. Очень важно, что летом нам удалось серьезно расширить наш состав. Малиновский? Изначально было понятно, что это талантливый игрок", - сказал специалист
В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел за новую команду 20 матчей и забил 3 гола. После 17-го тура команда имеет в активе 31 очко и занимает в турнирной таблице третье место.
- 22 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу украинец Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче с "Миланом"
- Напомним, 15 декабря Руслан Малиновский забил за "Аталанту" во втором подряд матче чемпионата Италии.
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж