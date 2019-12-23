 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИгроки французского клуба смотрели трансляцию Эль Классико во время собственного матча

Игроки французского клуба смотрели трансляцию Эль Классико во время собственного матча


фото: twitter
Во время матча Кубка лиги игроки французской "Тулузы", которые остались на скамейке запасных, вместо своего матча просматривали Эль Классико

Об этом сообщает Sportstz y twitter.

В 1/8 финала Кубка французской лиги "Лион" принимал "Тулузу" и победил со счетом 4: 1. По стечению тот матч совпал с испанским Эль Классико, в частности последние 30 минут игры французов и первые 30 минут матча "Барселоны" с "Реалом".

Капитан "Тулузы" Матье Доссеви, который остался на скамейке запасных, вместе с партнерами уже не интересовались ходом событий в своем матче, и приняли решение пересмотреть матч Эль Классико, использовав для этого трансляцию на телефоне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать