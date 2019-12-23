Игроки французского клуба смотрели трансляцию Эль Классико во время собственного матча

23 декабря, 2019, 16:20

Во время матча Кубка лиги игроки французской "Тулузы", которые остались на скамейке запасных, вместо своего матча просматривали Эль Классико

Об этом сообщает Sportstz y twitter.

В 1/8 финала Кубка французской лиги "Лион" принимал "Тулузу" и победил со счетом 4: 1. По стечению тот матч совпал с испанским Эль Классико, в частности последние 30 минут игры французов и первые 30 минут матча "Барселоны" с "Реалом".

Капитан "Тулузы" Матье Доссеви, который остался на скамейке запасных, вместе с партнерами уже не интересовались ходом событий в своем матче, и приняли решение пересмотреть матч Эль Классико, использовав для этого трансляцию на телефоне.