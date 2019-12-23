Игроки французского клуба смотрели трансляцию Эль Классико во время собственного матча
Об этом сообщает Sportstz y twitter.
В 1/8 финала Кубка французской лиги "Лион" принимал "Тулузу" и победил со счетом 4: 1. По стечению тот матч совпал с испанским Эль Классико, в частности последние 30 минут игры французов и первые 30 минут матча "Барселоны" с "Реалом".
Капитан "Тулузы" Матье Доссеви, который остался на скамейке запасных, вместе с партнерами уже не интересовались ходом событий в своем матче, и приняли решение пересмотреть матч Эль Классико, использовав для этого трансляцию на телефоне.
Mathieu Dossevi na mchezaji mwingine wa klabu ya Toulouse walionekana wakitazama mchezo wa #ElClasico kwenye simu yao wakati wakiwa benchi kwenye mechi dhidi ya Olympic Lyon.- Sportstz (@ Sportstz1) 21 декабря 2019
Imethibitishwa nyota hao wataadhibiwa kwa kitendo hiko.
Je, Kuna haja ya kuwalaumu? #Sportstz pic.twitter.com/clGN8J4gJD
- 19 декабря, стало известно, что капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сыграл 43-й матч против "Барселоны" и установил новый рекорд Эль Классико.
- 18 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" в гостях сыграл в нулевую ничью с "Барселоной" .
- 16 декабря в преддверии матча между "Реалом" и "Барселоной", мадридцы из-за травм потеряли полузащитников Марко Асенсио и Эдена Азара, а также защитника Марсело.
- 14 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" не смогла на выезде переиграть "Реал Сосьедад" .
- 28 ноября стало известно, что французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году .
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