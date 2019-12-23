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Espreso.tvОбществоЯвка избирателей в отдельных ОТО составляла от 30% до 70%, - ЦИК

Явка избирателей в отдельных ОТО составляла от 30% до 70%, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия заявила, что явка избирателей на голосовании в ОТО составляла от 30% до 70%

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В 20 часов 22 декабря 2019 года завершилось голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

После обобщения предыдущей информации, поступившей в Центральную избирательную комиссию от территориальных избирательных комиссий, следует констатировать, что лидерами по явке избирателей на 20 часов стали такие объединенные территориальные общины:

  • Сошичневская сельская ОТО Камень-Каширского района Волынской области, где явка избирателей составила 69,6%;
  • Сахновецкая сельская ОТО Староконстантиновского района Хмельницкой области - 67,7%;
  • Старосилецкая сельская ОТО Коростышевского района Житомирской области - 67%;
  • Великобудищанская сельская ОТО Гадячского района Полтавской области - 67%;
  • Иосиповская сельская ОТО Новомиргородского района Кировоградской области - 65%.

Самая низкая явка избирателей зафиксирована в таких ОТО:

  • Пасичнянская сельская ОТО Надвирнянского района Ивано-Франковской области - 29,98%;
  • Куриловская сельская ОТО Купянского района Харьковской области - 32,5%;
  • Тернуватская поселковый ОТО Новониколаевского района Запорожской области - 36,2%.

В Украине 22 декабря прошли местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

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