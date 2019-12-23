Явка избирателей в отдельных ОТО составляла от 30% до 70%, - ЦИК
23 декабря, 2019, 20:29
Центральная избирательная комиссия заявила, что явка избирателей на голосовании в ОТО составляла от 30% до 70%
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
В 20 часов 22 декабря 2019 года завершилось голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
После обобщения предыдущей информации, поступившей в Центральную избирательную комиссию от территориальных избирательных комиссий, следует констатировать, что лидерами по явке избирателей на 20 часов стали такие объединенные территориальные общины:
- Сошичневская сельская ОТО Камень-Каширского района Волынской области, где явка избирателей составила 69,6%;
- Сахновецкая сельская ОТО Староконстантиновского района Хмельницкой области - 67,7%;
- Старосилецкая сельская ОТО Коростышевского района Житомирской области - 67%;
- Великобудищанская сельская ОТО Гадячского района Полтавской области - 67%;
- Иосиповская сельская ОТО Новомиргородского района Кировоградской области - 65%.
Самая низкая явка избирателей зафиксирована в таких ОТО:
- Пасичнянская сельская ОТО Надвирнянского района Ивано-Франковской области - 29,98%;
- Куриловская сельская ОТО Купянского района Харьковской области - 32,5%;
- Тернуватская поселковый ОТО Новониколаевского района Запорожской области - 36,2%.
В Украине 22 декабря прошли местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах.
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