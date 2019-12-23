Выдача блогера Исаева Азербайджану: ГПУ заявила, что не согласовывала экстрадиции
Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Радио Свобода .
"Генеральной прокуратурой решения о выдаче Эльвина Исаева в Азербайджан не принимались и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", - говорится в сообщении.
Также в ГПУ отметили, что не располагают информацией о преступлениях, инкриминируемые блогеру Эльвину Исаеву в Азербайджане, и не принимают участия в расследовании.
По данным украинских СМИ 12 декабря Эльвин Исаев исчез в Киеве.
Позже, 15 декабря, накануне визита президента Владимира Зеленского в Баку, Государственная миграционная служба Азербайджана сообщила о депортации Исаева в Азербайджан.
"Гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины", - говорилось в сообщении.
Кроме того, в Азербайджане заявили, что блогера арестовали 14 грудня, однако не сообщили, по какой статье возбуждено дело.
Позже стало известно, что блогер Исаев симпатизировал террористам "ДНР".
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