Вратарь сборной Англии под аплодисменты фанатов выпил стакан пива
23 декабря, 2019, 12:57
Чемпионат мира по дартсу посетил вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, голкипер под аплодисменты болельщиков выпил стакан пива
Об этом сообщает Away Days Videos y twitter.
В Лондоне с 12 декабря по 1 января проходит чемпионат мира по дартсу, вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд, который является большим поклонником этого вида спорта, не смог пропустить турнир.
Во время перерыва Пикфорд отказывался болельщиков и активно проводил время с друзьями. В один момент под аплодисменты футболист залпом выпил стакан пива.
Jordan Pickford is loving the darts pic.twitter.com/uSswHCw7bc- Away Days Videos (@AwayDaysVideos) 22 декабря 2019
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