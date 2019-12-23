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Espreso.tvСпортВратарь сборной Англии под аплодисменты фанатов выпил стакан пива

Вратарь сборной Англии под аплодисменты фанатов выпил стакан пива


фото: Reuters
Чемпионат мира по дартсу посетил вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, голкипер под аплодисменты болельщиков выпил стакан пива

Об этом сообщает Away Days Videos y twitter.

В Лондоне с 12 декабря по 1 января проходит чемпионат мира по дартсу, вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд, который является большим поклонником этого вида спорта, не смог пропустить турнир.

Во время перерыва Пикфорд отказывался болельщиков и активно проводил время с друзьями. В один момент под аплодисменты футболист залпом выпил стакан пива.

 

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