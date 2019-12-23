Верланов обещает уменьшить налог на доходы для малообеспеченных украинцев
Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, сообщают в пресс-службе ведомства.
Изменения будут внедрять в рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году. По словам Верланова, в Украине будут внедрять дифференцированную систему налогов.
"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц", - отметил Верланов.
Он также подчеркнул, что в Украине налоговая нагрузка является средней в мире, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.
"Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах", - пояснил Верланов.
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