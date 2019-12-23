Верланов обещает уменьшить налог на доходы для малообеспеченных украинцев

23 декабря, 2019, 22:00

В Украине планируют уменьшить размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, сообщают в пресс-службе ведомства.

Изменения будут внедрять в рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году. По словам Верланова, в Украине будут внедрять дифференцированную систему налогов.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц", - отметил Верланов.

Он также подчеркнул, что в Украине налоговая нагрузка является средней в мире, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.

"Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах", - пояснил Верланов.