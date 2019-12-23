Вакарчук выступил на корпоративе в Минске
Об этом сообщили в пресс-службе партии "Голос".
"Сегодня наши "преданные поклонники" со ссылкой на анонимный телеграмм канал говорят, что Святослав Вакарчук имел в субботу в Минске концерт. Так, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством) ", - написали в пресс-службе.
Ранее издание "Белорусский партизан" сообщало, что Вакарчук выступал на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.
Сообщалось, что за выступление нардепу заплатили 100 000 евро, а по соглашению было запрещено вести фото- и видеосъемку выступления.
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