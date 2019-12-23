 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВакарчук выступил на корпоративе в Минске

Вакарчук выступил на корпоративе в Минске

Святослав Вакарчук 21 декабря принял участие в концерте в Минске, который состоялся как часть корпоративных мероприятий компании Wargaming

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Голос".

"Сегодня наши "преданные поклонники" со ссылкой на анонимный телеграмм канал говорят, что Святослав Вакарчук имел в субботу в Минске концерт. Так, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством) ", - написали в пресс-службе.

Ранее издание "Белорусский партизан" сообщало, что Вакарчук выступал на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.

Сообщалось, что за выступление нардепу заплатили 100 000 евро, а по соглашению было запрещено вести фото- и видеосъемку выступления.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать