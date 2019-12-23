Вакарчук выступил на корпоративе в Минске

23 декабря, 2019, 22:20

Святослав Вакарчук 21 декабря принял участие в концерте в Минске, который состоялся как часть корпоративных мероприятий компании Wargaming

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Голос".

"Сегодня наши "преданные поклонники" со ссылкой на анонимный телеграмм канал говорят, что Святослав Вакарчук имел в субботу в Минске концерт. Так, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством) ", - написали в пресс-службе.

Ранее издание "Белорусский партизан" сообщало, что Вакарчук выступал на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks.

Сообщалось, что за выступление нардепу заплатили 100 000 евро, а по соглашению было запрещено вести фото- и видеосъемку выступления.