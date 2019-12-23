В Украине вступил в силу закон о беспрепятственном доступе Красного Креста в СИЗО

23 декабря, 2019, 09:38

В Украине вступил в силу закон о беспрепятственном доступе представителей Международного комитета Красного Креста к арестованным

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В рамках законодательной инициативы закон "О предварительном заключении" был дополнен следующим абзацем:

"Представителям Международного Комитета Красного Креста свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщению следователя или суда, осуществляющие уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время ".

По данным Государственной криминально-исполнительной службы Украины, по состоянию на 1 сентября 2019 в украинских колониях и следственных изоляторах находилось около 55 тыс. Человек.