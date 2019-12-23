 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ США выложили обновленную версию "адских санкций" против России

В США выложили обновленную версию "адских санкций" против России


фото: reuters
Появилась обновленная версия законопроекта DASKA о санкциях против России, в которой внесены поправки, устанавливающие порядок введения и снятия санкций

Документ опубликован на сайте Конгресса США .

DASKA предусматривает введение санкций против России по двум причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессию против Украины. Поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.

Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором доказано, что такого вмешательства не было. Аналогичный принцип действует по санкциям за агрессию в отношении Украины. После подписания законопроекта Госдеп и национальная разведка должны в течение 45 дней представить доклад, в котором будет указано, участвует Россия в военных действиях против Украины, поддерживает их или нет.

Санкции налагаются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживают вмешательство в демократические процессы, судостроительные компании и т. д.

Грэм и Менендес поправками добавили еще несколько пунктов в законопроект. Так, в нем появился раздел, в котором говорится, что задачей США по НАТО должно быть "заключения соглашения, по которому НАТО не имеют приобретать оборонные технологии, несовместимые с безопасностью систем Альянса".

Еще один новый раздел назван "Введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории Соединенных Штатов и стран - участниц НАТО". Этот раздел может отсылать к случаям с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в марте 2018 года, убийства в Берлине в августе этого года гражданина Грузии и чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать