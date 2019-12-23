В США выложили обновленную версию "адских санкций" против России
Документ опубликован на сайте Конгресса США .
DASKA предусматривает введение санкций против России по двум причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессию против Украины. Поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.
Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором доказано, что такого вмешательства не было. Аналогичный принцип действует по санкциям за агрессию в отношении Украины. После подписания законопроекта Госдеп и национальная разведка должны в течение 45 дней представить доклад, в котором будет указано, участвует Россия в военных действиях против Украины, поддерживает их или нет.
Санкции налагаются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживают вмешательство в демократические процессы, судостроительные компании и т. д.
Грэм и Менендес поправками добавили еще несколько пунктов в законопроект. Так, в нем появился раздел, в котором говорится, что задачей США по НАТО должно быть "заключения соглашения, по которому НАТО не имеют приобретать оборонные технологии, несовместимые с безопасностью систем Альянса".
Еще один новый раздел назван "Введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории Соединенных Штатов и стран - участниц НАТО". Этот раздел может отсылать к случаям с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в марте 2018 года, убийства в Берлине в августе этого года гражданина Грузии и чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-