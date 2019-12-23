В Сенате США хотят допроса свидетелей из-за новых документов о задержании помощи Украине

23 декабря, 2019, 15:46

Обнародованная переписка о задержке американской военной помощи Украине свидетельствует о необходимости допроса свидетелей в судебном рассмотрении дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенате

Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, сообщает Радио Свобода .

Из переписки, полученной по решению суда американской неправительственной организацией Center for Public Integrity, следует, что первое официальное указание остановить предоставление Украине военной помощи поступило Пентагону через 90 минут после телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля в этом году.

"На основании указаний, которые я получил на фоне планов администрации пересмотреть помощь Украине, в частности Инициативу по оборонной безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дальнейших ассигнований Министерства обороны к оказанию инструкций в рамках этого процесса", - говорилось в сообщении чиновника Службы бюджета и управления Белого дома Майка Даффи от 25 июля.

"Что такое судебный процесс без свидетелей и каких-либо документов?", - сказал Шумер в воскресенье во время пресс-конференции в Нью-Йорке. "Это фальшивый суд".

Представитель бюджетного ведомства Рейчел Семмел назвала это "необдуманной привязкой финансирования к телефонному звонку" и указала на предварительную встречу в июле, где было объявлено о задержке.