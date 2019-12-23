В Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности за переговоры с государством-агрессором

23 декабря, 2019, 17:17

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора

Об этом сообщает сайт парламента.

"Целью законопроекта является криминализация сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора, а также привлечение к ответственности тех медиа, которые распространяют информацию, что посягает на территориальную целостность и суверенитет Украины или оправдывает агрессию против Украины или оккупацию ее территории", - говорится в пояснительной записке.

Авторами законопроекта являются депутаты от "Голоса" Святослав Вакарчук, Андрей Осадчук и депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Уголовному кодексу Украины предлагается, в статье о государственной измене, прописать, что то же деяние, совершенное путем вступления, без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины, в переговоры по вопросам внутренней, внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанной Верховным Советом Украины агрессором наказывается лишением свободы на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Кроме того, законопроект не допускает использования медиа для распространения информации, что оправдывает преступление агрессии против Украины или оккупации территории Украины и предусматривает за эти действия наложение штрафа в размере 25 процентов от размера лицензионного сбора", - отмечается в пояснительной записке.

Также в законе "О телевидении и радиовещании" законопроектом предлагается установить, что не допускается использование телерадиоорганизаций для распространения информации, что оправдывает преступление агрессии против Украины или оккупации территории Украины.

Принятие законопроекта позволит криминализировать сепаратные переговоры, применять дополнительные механизмы противодействия в информационной войне и уменьшить влияние государства-агрессора на граждан Украины через СМИ.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.