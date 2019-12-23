В "Борисполе" задержали украинку, которая летела в Израиль в кроссовках с наркотиками
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Во время проверки на одну из пассажирок сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических средств. В дальнейшем выяснилось, что женщина 1992 года рождения имела при себе пакет с белым веществом.
Как показал экспресс-анализ, вещество является наркотическим. Какое именно - установит более подробная экспертиза. Сама же украинка сообщила, что такой препарат ей приписал врач. Однако остается открытым вопрос, почему именно она скрыла пакет в своих кроссовках.
Сотрудниками ГФС пакет с 0,4 г наркотического вещества изъято и составлен административный протокол. Также об обнаруженной вещество пограничники направили сообщение в СБУ.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-