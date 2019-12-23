В "Борисполе" задержали украинку, которая летела в Израиль в кроссовках с наркотиками

23 декабря, 2019, 20:21

Гражданку Украины, которая направлялась на рейс в Израиль, остановили в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев"

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Во время проверки на одну из пассажирок сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических средств. В дальнейшем выяснилось, что женщина 1992 года рождения имела при себе пакет с белым веществом.

Как показал экспресс-анализ, вещество является наркотическим. Какое именно - установит более подробная экспертиза. Сама же украинка сообщила, что такой препарат ей приписал врач. Однако остается открытым вопрос, почему именно она скрыла пакет в своих кроссовках.

Сотрудниками ГФС пакет с 0,4 г наркотического вещества изъято и составлен административный протокол. Также об обнаруженной вещество пограничники направили сообщение в СБУ.