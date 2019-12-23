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Espreso.tvОбществоВ Нацполиции создали 715 мобильных групп реагирования на попытки открытия игорных заведений

В Нацполиции создали 715 мобильных групп реагирования на попытки открытия игорных заведений

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдения норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса ", - говорится в сообщении.

В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

"Если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", - отмечают в Нацполиции.

Напомним, что недавно полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений.

  • 19 декабря Верховная Рада Украины 19 декабря не утвердила за основу и отправила на доработку законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

  • 20 декабря Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил , что все игорные заведения прекращают функционирование.

  • Владимир Зеленский прокомментировал провален 19 декабря законопроект об игорном бизнесе и добавил, что знает, кто за этим стоит.

     

 

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