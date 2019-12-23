В Нацполиции создали 715 мобильных групп реагирования на попытки открытия игорных заведений
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса ", - говорится в сообщении.
В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.
"Если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", - отмечают в Нацполиции.
Напомним, что недавно полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений.
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