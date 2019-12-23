В Нацполиции создали 715 мобильных групп реагирования на попытки открытия игорных заведений

23 декабря, 2019, 13:31

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдения норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса ", - говорится в сообщении.

В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

"Если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", - отмечают в Нацполиции.

Напомним, что недавно полицейские пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений.