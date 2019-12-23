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Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали трех "минеров", которые нанесли ущерб более чем 3 млн грн

В Киеве задержали трех "минеров", которые нанесли ущерб более чем 3 млн грн


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки, участники которой причастны к ложным сообщениям о заминировании

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав группы входило трое жителей Киева. Злоумышленники совершали звонки с угрозами совершения взрывов в одном из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе. Заказчиком анонимных сообщений был столичный бизнесмен, экс-руководитель службы охраны заведения.

По предварительной информации, из-за "минирования" ТРЦ бывшие его владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за нерешенный коммерческий спор.

В течение года злоумышленники 15 раз анонимно звонили по спецлинии "102" с соответствующими угрозами. За каждое сообщение исполнители звонков получали от 100 до 150 долларов США.

Сумма нанесенного ущерба путем проведения мер реагирования на сообщение злоумышленников составляет более 3 миллионов гривен.

Сейчас четырем фигурантам дела осуществлено сообщение о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

 

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