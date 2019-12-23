В Киеве в Гидропарке убили мужчину
23 декабря, 2019, 18:50
В понедельник, 23 декабря, в Гидропарке в Киеве неизвестный мужчина выстрелил из оружия в другого мужчину. От полученных ранений тот скончался
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"На спецлинию 102 поступило сообщение, что в парке "Гидропарк" ранен мужчина. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.
Мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Инцидент произошел в ресторане "Камышовый кот".
Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.
Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.
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