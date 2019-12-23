 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве в Гидропарке убили мужчину

В Киеве в Гидропарке убили мужчину

В понедельник, 23 декабря, в Гидропарке в Киеве неизвестный мужчина выстрелил из оружия в другого мужчину. От полученных ранений тот скончался

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На спецлинию 102 поступило сообщение, что в парке "Гидропарк" ранен мужчина. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.

Мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Инцидент произошел в ресторане "Камышовый кот".

Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать