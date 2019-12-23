 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал: работники и пассажиры были эвакуированы

В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал: работники и пассажиры были эвакуированы

В понедельник, 23 декабря, в "Укрзализныце" сообщили, что временно ограничили работу центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о заминировании

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на странице в Facebook.

"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать