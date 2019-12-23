В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал: работники и пассажиры были эвакуированы
23 декабря, 2019, 18:14
В понедельник, 23 декабря, в "Укрзализныце" сообщили, что временно ограничили работу центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о заминировании
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на странице в Facebook.
"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
- Последний случай "минирования" Центрального железнодорожного вокзала был 20 декабря.
- Напомним, за 10,5 месяцев 2019 года полиция Киева открыла 464 уголовных производства за ложные сообщения о заминировании.
- 30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева" .
- 11 декабря в Киеве "заминировали" все супермаркеты сети АТБ.
- Также 16 декабря, в полицию Киева поступило анонимное письмо о заминировании ряда объектов.
- Недавно правительство усилило ответственность для "минеров".
Читайте также
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
Читайте также
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?