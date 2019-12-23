В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал: работники и пассажиры были эвакуированы

23 декабря, 2019, 18:14

В понедельник, 23 декабря, в "Укрзализныце" сообщили, что временно ограничили работу центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о заминировании

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на странице в Facebook.

"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.