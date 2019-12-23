В Германии назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"
23 декабря, 2019, 14:36
Правительство Германии ожидает, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" будет завершено во второй половине 2020 года
Об этом заявил координатор немецкого правительства по трансатлантической сотрудничества Питер Байер в эфире радио Deutschlandfunk .
По его словам, введенные санкции США против "Северного потока-2" не повлияют на завершение строительства газопровода.
"Я считаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов", - заявил Байер.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $ 300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- По данным немецких СМИ, Берлин удался к дезинформации, чтобы попытаться помешать подписанию документа.
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
- Прессекретар канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрике Деммер назвала санкции США по газопроводу "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела .
- МИД России обнародовало заявление относительно введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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