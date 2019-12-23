 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Германии назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

В Германии назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"


фото: bloomberg
Правительство Германии ожидает, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" будет завершено во второй половине 2020 года

Об этом заявил координатор немецкого правительства по трансатлантической сотрудничества Питер Байер в эфире радио Deutschlandfunk .

По его словам, введенные санкции США против "Северного потока-2" не повлияют на завершение строительства газопровода.

"Я считаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов", - заявил Байер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать