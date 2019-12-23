В Германии назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

23 декабря, 2019, 14:36

Правительство Германии ожидает, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" будет завершено во второй половине 2020 года

Об этом заявил координатор немецкого правительства по трансатлантической сотрудничества Питер Байер в эфире радио Deutschlandfunk .

По его словам, введенные санкции США против "Северного потока-2" не повлияют на завершение строительства газопровода.

"Я считаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов", - заявил Байер.