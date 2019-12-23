В Чикаго на вечеринке произошла перестрелка: не менее 13 пострадавших

23 декабря, 2019, 10:18

В одном из домов Чикаго на вечеринке произошла перестрелка, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек

Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

"Одному человеку предъявлено обвинение в связи со стрельбой в воскресенье на домашней вечеринке, в результате которой 13 человек получили ранения, четверо из которых находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были в возрасте от 16 до 48 лет. Все они получили огнестрельные ранения.

Полиция Чикаго объявила в воскресенье вечером, что 37-летнего Марцианы Уайта обвиняют в незаконном применении оружия. Его арестовали неподалеку от места проведения вечеринки. Полиция не исключает, что нападавших было двое.

По данным следствия, инцидент не был спланированной акцией, стрельба произошла в результате ссоры. Гости собрались на вечеринку, чтобы отметить день рождения общего друга, который был застрелен при попытке угнать автомобиль.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, 10 декабря в Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси произошла перестрелка, в результате которой погибли шесть человек.