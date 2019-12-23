Украинский клуб вошел в топ-15 лучших команд в истории Лиги чемпионов

23 декабря, 2019, 13:49

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов, киевское "Динамо" заняло в нем одиннадцать место

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В рейтинге оценивались выступления европейских клубов начиная с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче насчитывалось два очка, за ничью - одно.

Первое место в рейтинге занял мадридский "Реал", набравший 600 очков, второе место мюнхенская "Бавария" (474), третье испанская "Барселона" (446).

Среди украинских клубов выше расположился "Динамо", которое заняло одиннадцатый место, донецкий "Шахтер" - 32-й. Киевляне клуб с самым высоким рейтингом, который ни разу не выигрывал ЛЧ и не участвовал в финале турнира.

Топ-15 рейтинга:

1. "Реал" (Испания) - 600 очков

2. "Бавария" (Германия) - 474

3. "Барселона" (Испания) - 446

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 374

5. "Ювентус" (Италия) - 349

6. "Милан" (Италия) - 314

7. "Ливерпуль" (Англия) - 289

8. "Бенфика" (Португалия) - 287

9. "Порту" (Португалия) - 277

10. "Аякс" (Нидерланды) - 266

11. "Динамо" (Украина - 246

12. "Арсенал" (Англия) - 245

13. "Селтик" (Шотландия) - 236

14. "Интер" (Италия) - 219

15. "Челси" (Англия) - 214

... 32. "Шахтер" (Украина) - 132

... 173. "Днепр" (Украина) - 14

... 282. "Заря" (Украина) - 5

... 333. "Металлист" (Украина) - 3

... 344. "Таврия" (Украина) - 3