Украинский клуб вошел в топ-15 лучших команд в истории Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В рейтинге оценивались выступления европейских клубов начиная с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче насчитывалось два очка, за ничью - одно.
Первое место в рейтинге занял мадридский "Реал", набравший 600 очков, второе место мюнхенская "Бавария" (474), третье испанская "Барселона" (446).
Среди украинских клубов выше расположился "Динамо", которое заняло одиннадцатый место, донецкий "Шахтер" - 32-й. Киевляне клуб с самым высоким рейтингом, который ни разу не выигрывал ЛЧ и не участвовал в финале турнира.
Топ-15 рейтинга:
1. "Реал" (Испания) - 600 очков
2. "Бавария" (Германия) - 474
3. "Барселона" (Испания) - 446
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 374
5. "Ювентус" (Италия) - 349
6. "Милан" (Италия) - 314
7. "Ливерпуль" (Англия) - 289
8. "Бенфика" (Португалия) - 287
9. "Порту" (Португалия) - 277
10. "Аякс" (Нидерланды) - 266
11. "Динамо" (Украина - 246
12. "Арсенал" (Англия) - 245
13. "Селтик" (Шотландия) - 236
14. "Интер" (Италия) - 219
15. "Челси" (Англия) - 214
... 32. "Шахтер" (Украина) - 132
... 173. "Днепр" (Украина) - 14
... 282. "Заря" (Украина) - 5
... 333. "Металлист" (Украина) - 3
... 344. "Таврия" (Украина) - 3
- В прошлом сезоне донецкий "Шахтер" заработал 47,1 млн евро за выступления в еврокубках , а киевское "Динамо" всего 16,3 млн евро.
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