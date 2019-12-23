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Espreso.tvОбществоУкраинцы будут на следующем фестивале "Славянский базар", - посол Беларуси

Украинцы будут на следующем фестивале "Славянский базар", - посол Беларуси

Главы министерств культуры Украины и Беларуси договорились об участии украинских артистов в фестивале "Славянский базар" в Витебске

Об этом заявил в интервью Укринформу Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Наши страны близки культурно и исторически. Поэтому для нас большое значение имеет тот факт, что в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в октябре в Житомире была достигнута договоренность президентов о проведении в 2020 году Дней культуры Беларуси в Украине. Для нас важной является и договоренность об официальном участии украинских артистов в "Славянском базаре" в Витебске в рамках отдельного дня. В Беларуси любят и хорошо понимают украинскую культуру. Белорусский зритель соскучился по выступлениям ярких украинских исполнителей. Поэтому мы очень ждем украинских артистов и официальных лиц на "Славянском базаре" в 2020 году ", - сказал дипломат.

Он сообщил, что все эти вопросы обсуждали министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь и министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич с министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским.

По мнению посла Беларуси, культурное сотрудничество должно развиваться.

"Вопрос ведь не только в ностальгии, потому что, на мой взгляд, это плохое чувство -  как калис било, ужо не будзе". Надо не ностальгировать, а просто помнить, что когда-то это было единое культурное пространство, и ничего плохого в этом нет. Ведь возвести стену между людьми гораздо проще, чем потом ее сломать ", - убежден Сокол.

Как известно, "Славянский базар" - ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как совместный культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России и Украины. Украина заняла 3-е место на фестивале в 2019 году. Страну представлял Дмитрий Бабак, финалист 5 сезона украинского "Х-Фактора".

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