Убийство ветерана АТО Олийныка: суд объявил приговор убийце

23 декабря, 2019, 14:01

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, обвиняемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы ", - говорится в сообщении.

Суд оставил обвиняемого под стражей до вступления приговора в законную силу.

Преступление произошло 22 июня 2017 на ул. Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота". Во время внезапно возникшего конфликта обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки.

"Совершив убийство, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был" по горячим следам "задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.