Убийство ветерана АТО Олийныка: суд объявил приговор убийце
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы ", - говорится в сообщении.
Суд оставил обвиняемого под стражей до вступления приговора в законную силу.
Преступление произошло 22 июня 2017 на ул. Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота". Во время внезапно возникшего конфликта обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки.
"Совершив убийство, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был" по горячим следам "задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.
Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.
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