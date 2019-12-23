Убитым в Гидропарке оказался киевский предприниматель, - СМИ

23 декабря, 2019, 19:48

Человеком, который умер от огнестрельного ранения, полученного в Гидропарке, оказался житель Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Умершим оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

Неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя автомобиля Toyоta, а затем скрылся с места происшествия на другом автомобиле.

Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.