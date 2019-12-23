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Espreso.tvОбществоУбитым в Гидропарке оказался киевский предприниматель, - СМИ

Убитым в Гидропарке оказался киевский предприниматель, - СМИ

Человеком, который умер от огнестрельного ранения, полученного в Гидропарке, оказался житель Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Умершим оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

Неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя автомобиля Toyоta, а затем скрылся с места происшествия на другом автомобиле.

Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.

  • Напомним, что 23 декабря на спецлинию 102 поступило сообщение, что в парке "Гидропарк" ранен мужчина. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи. Мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте.

 

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