Убитым в Гидропарке оказался киевский предприниматель, - СМИ
23 декабря, 2019, 19:48
Человеком, который умер от огнестрельного ранения, полученного в Гидропарке, оказался житель Киева
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Умершим оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
Неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя автомобиля Toyоta, а затем скрылся с места происшествия на другом автомобиле.
Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.
Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.
- Напомним, что 23 декабря на спецлинию 102 поступило сообщение, что в парке "Гидропарк" ранен мужчина. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи. Мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте.
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