Травля продолжается: Лопес назвал Ломаченко "малышом"

23 декабря, 2019, 10:26

Американец Теофимо Лопес признался, что в поединке за титул абсолютного чемпиона мира он считает себя "большим парнем", а Василия Ломаченко "малышом"

Об этом сообщает Boxingnews 24 .

Американский боксер Теофимо Лопес убежден, что победит Украинский Василия Ломаченко, в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Настраивайтесь на следующий год. Вы увидите, как Теофимо Лопес побьет Ломаченко. Я не боец с полулегкого веса, я - большой парень. И дело не в" правильных руках ". Я не панчер, вот в чем дело. Я умный. Ломаченко - малыш, но поднялся в мой дивизион. Я его нокаутирую ", - сказал Лопес.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).