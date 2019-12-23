Травля продолжается: Лопес назвал Ломаченко "малышом"
23 декабря, 2019, 10:26
Американец Теофимо Лопес признался, что в поединке за титул абсолютного чемпиона мира он считает себя "большим парнем", а Василия Ломаченко "малышом"
Об этом сообщает Boxingnews 24 .
Американский боксер Теофимо Лопес убежден, что победит Украинский Василия Ломаченко, в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
"Настраивайтесь на следующий год. Вы увидите, как Теофимо Лопес побьет Ломаченко. Я не боец с полулегкого веса, я - большой парень. И дело не в" правильных руках ". Я не панчер, вот в чем дело. Я умный. Ломаченко - малыш, но поднялся в мой дивизион. Я его нокаутирую ", - сказал Лопес.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
- 17 декабря стало известно, что известный тренер Роберт Гарсия считает, что американец Теофимо Лопес имеет шансы победить Василия Ломаченко .
- 16 декабря стало известно, что тренер и отец боксера Теофима Лопеса, Теофимо Лопес-старший считает, что его сын без проблем разберется с Украинской Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 15 декабря американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда комм и стал соперником Украинский Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
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