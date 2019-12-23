Террорист "ЛНР" получил 9 лет за подготовку терактов против политиков и активистов по поручению РФ

23 декабря, 2019, 15:31

К 9 годам лишения свободы приговорен главарь террористическо-диверсионной группы, который по заданию российских спецслужб готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей

Украинский суд приговорил главаря диверсионной группы террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Мордвин" к 9 годам лишения свободы за подготовку терактов против украинских государственных и общественных деятелей

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ. СБУ задержала террориста в июле 2017 года в Харькове, где он планировал устроить взрывы в оживленных местах. Спецлужба установила, что в 2014-2016 годах террорист командовал подразделением в структуре "КГБ ЛНР", а в составе 2-го армейского корпуса "народной милиции" ЛНР "боевик воевал против украинских военных в Дебальцево.

"Мордвина" завербовали представители Генштаба РФ и 2-го армейского корпуса "народной милиции" ЛНР "гражданин РФ Кудрин Д. И. по прозвищу "Хулиган" и гражданин Украины Дерусовим С. Г. по прозвищу "Одесса".

После задержания террорист сообщил СБУ о существовании так называемого "черного списка" украинских государственных и общественных деятелей, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ с целью запугивания патриотически настроенных граждан и дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

Террориста признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.