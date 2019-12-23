 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТеррорист "ЛНР" получил 9 лет за подготовку терактов против политиков и активистов по поручению РФ

Террорист "ЛНР" получил 9 лет за подготовку терактов против политиков и активистов по поручению РФ

К 9 годам лишения свободы приговорен главарь террористическо-диверсионной группы, который по заданию российских спецслужб готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей

Украинский суд приговорил главаря диверсионной группы террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Мордвин" к 9 годам лишения свободы за подготовку терактов против украинских государственных и общественных деятелей

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ. СБУ задержала террориста в июле 2017 года в Харькове, где он планировал устроить взрывы в оживленных местах. Спецлужба установила, что в 2014-2016 годах террорист командовал подразделением в структуре "КГБ ЛНР", а в составе 2-го армейского корпуса "народной милиции" ЛНР "боевик воевал против украинских военных в Дебальцево.

"Мордвина" завербовали представители Генштаба РФ и 2-го армейского корпуса "народной милиции" ЛНР "гражданин РФ Кудрин Д. И. по прозвищу "Хулиган" и гражданин Украины Дерусовим С. Г. по прозвищу "Одесса".

После задержания террорист сообщил СБУ о существовании так называемого "черного списка" украинских государственных и общественных деятелей, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ с целью запугивания патриотически настроенных граждан и дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

Террориста признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, 19 декабря СБУ сообщила , что представитель одного из "казачьих полков" террористической организации "ЛНР" пытался уговорить студента колледжа из Северодонецка вступить в ряды боевиков.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать