 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила об осадках и похолодании

Синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках и похолодании

Во вторник, 24 декабря, циклон Ailton приведет влажную погоду в большинстве областей Украины

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Дожди пройдут в западных областях, а также на Севере, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от осадков, разве что - туманы и морось. Температура воздуха во вторник, 24 декабря, будет колебаться от +4 до + 8 ° C, на юге от +7 до + 12 ° C, а в Крыму от +12 до + 14 ° C ", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

В течение недели температура воздуха будет постепенно снижаться. Вероятность увидеть снег появится 28-29 декабря.

В Киеве, 24-го декабря, ожидается влажная погода, небольшие дожди и от +4 до +6 ° C. В столице также постепенно будет холодать.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать