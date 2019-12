Синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках и похолодании

23 декабря, 2019, 11:48

Во вторник, 24 декабря, циклон Ailton приведет влажную погоду в большинстве областей Украины

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Дожди пройдут в западных областях, а также на Севере, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от осадков, разве что - туманы и морось. Температура воздуха во вторник, 24 декабря, будет колебаться от +4 до + 8 ° C, на юге от +7 до + 12 ° C, а в Крыму от +12 до + 14 ° C ", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

В течение недели температура воздуха будет постепенно снижаться. Вероятность увидеть снег появится 28-29 декабря.

В Киеве, 24-го декабря, ожидается влажная погода, небольшие дожди и от +4 до +6 ° C. В столице также постепенно будет холодать.