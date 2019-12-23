Столтенберг готов к встрече с Путиным
Об этом он сказал в интервью агентству dpa, сообщает DW.
"При наличии соответствующих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе садиться за стол переговоров", - отметил Столтенберг.
Он не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с Путиным.
По словам генсека НАТО, возвращение к рутинному диалогу с Россией невозможно до урегулирования ситуации в Украине, но в то же время подчеркнул важность диалога.
"Россия - наш самый большой сосед и останется таким. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими тяжелыми отношениями", - добавил он.
Эксперты расценивают слова Столтенберга как важный сигнал на фоне непримиримых отношений между РФ и НАТО после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс.
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