Стало известно, кто заменит Тейлора в должности временного поверенного США в Украине
Об этом Тейлор рассказал, отвечая на вопросы во время онлайн-трансляции в Facebook.
"Заместитель главы миссии Кристина Квин очень хорошо квалифицирована и готова вести дела с начала следующего месяца. Она будет ответственна за наше посольство в следующие несколько месяцев, пока настоящий, следующий посол будет избран и затем отправлен в Сенат на утверждение", - отметил он.
По его словам, в США работают над тем, чтобы американское посольство в Киеве возглавил очень квалифицированный человек.
"Я знаю, что они работают над тем, чтобы очень хорошо квалифицированный человек приехал и заменил Кристину. Они прямо сейчас работают, чтобы подготовить этого человека. Этот человек стремится приехать", - добавил Тейлор.
Ранее сообщалось, что Уильям Тейлор уйдет в отставку в начале января 2020 года.
По данным Politico, следующим послом США в Украине может стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон.
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