Стало известно, кто заменит Тейлора в должности временного поверенного США в Украине

23 декабря, 2019, 17:06

Новым временным поверенным в делах США в Украине вместо Уильяма Тейлора, который покинет этот пост в январе, станет его заместитель Кристина Квин

Об этом Тейлор рассказал, отвечая на вопросы во время онлайн-трансляции в Facebook.

"Заместитель главы миссии Кристина Квин очень хорошо квалифицирована и готова вести дела с начала следующего месяца. Она будет ответственна за наше посольство в следующие несколько месяцев, пока настоящий, следующий посол будет избран и затем отправлен в Сенат на утверждение", - отметил он.



По его словам, в США работают над тем, чтобы американское посольство в Киеве возглавил очень квалифицированный человек.

"Я знаю, что они работают над тем, чтобы очень хорошо квалифицированный человек приехал и заменил Кристину. Они прямо сейчас работают, чтобы подготовить этого человека. Этот человек стремится приехать", - добавил Тейлор.

Ранее сообщалось, что Уильям Тейлор уйдет в отставку в начале января 2020 года.

По данным Politico, следующим послом США в Украине может стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон.