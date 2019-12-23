СБУ разоблачила схему незаконной легализации россиян в странах ЕС

23 декабря, 2019, 16:06

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного получения гражданства одной из стран Евросоюза на территории Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники украинской контрразведки установили более 2000 человек, преимущественно граждане РФ и стран СНГ, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны", - говорится в сообщении.

Группа, в состав которой входили несколько жителей западного региона Украины, наладила механизм незаконной легализации иностранцев на территории ЕС. Для своих клиентов дельцы подделывали документы, в частности свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы. Стоимость услуг по подготовке "пакета" составляла от € 2 до € 5 тыс.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности причастных к схеме людей.