СБУ разоблачила схему незаконной легализации россиян в странах ЕС
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники украинской контрразведки установили более 2000 человек, преимущественно граждане РФ и стран СНГ, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны", - говорится в сообщении.
Группа, в состав которой входили несколько жителей западного региона Украины, наладила механизм незаконной легализации иностранцев на территории ЕС. Для своих клиентов дельцы подделывали документы, в частности свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы. Стоимость услуг по подготовке "пакета" составляла от € 2 до € 5 тыс.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности причастных к схеме людей.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-