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Espreso.tvСпортРой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка Танзании

Рой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка Танзании


фото: dailynews.co.tz
Рой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка Танзании между командами "Янга" и "Иринга Юнайтед"

Об этом сообщает Azam TV y twitter.

Во время матча Кубка независимости Танзании, в котором "Янга" принимал "Иринга Юнайтед" рой пчел окружил стадион, из-за чего главный арбитр был вынужден остановить игру.

Футболисты и судьи упали на газон, чтобы уклониться от насекомых, другие бежали с поля. Также пчелы начали кусать болельщиков. Через некоторое время декабре продлили.
 
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