Рой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка Танзании
23 декабря, 2019, 10:44
Рой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка Танзании между командами "Янга" и "Иринга Юнайтед"
Об этом сообщает Azam TV y twitter.
Во время матча Кубка независимости Танзании, в котором "Янга" принимал "Иринга Юнайтед" рой пчел окружил стадион, из-за чего главный арбитр был вынужден остановить игру.
Футболисты и судьи упали на газон, чтобы уклониться от насекомых, другие бежали с поля. Также пчелы начали кусать болельщиков. Через некоторое время декабре продлили.
#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini ?.- Azam TV (@azamtvtz) 22 декабря 2019
Simba vs Arusha United LIVE # AzamSports2 game imeanza. # ZBC2 # AzamSports2 #AzamFederationCup #ASFCUpdates #KombeLaShirikisho pic.twitter.com/DdixL2Rc0i
- Летом матч чемпионата Бразилии между "Фортазела" и "Интером" отложили из-за роя пчел, которые атаковали угловой флажок .
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