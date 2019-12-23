Россия запустит грузовые поезда в оккупированный Крым в июле 2020 - Министерство транспорта РФ
23 декабря, 2019, 15:21
Движение грузовых поездов по мосту через Керченский пролив в оккупированный Крым планируют запустить с 1 июля 2020 года
Об этом глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил в прямом эфире Путину, когда они ехали пассажирским поездом из оккупированного Крыма в Краснодарский край, сообщает издание "Крым.Реалии ".
"Не выполнена часть работ по транспортной безопасности, связанной с уходом грузовых поездов. Со стороны Тамани пункт осмотра готов, со стороны Крыма мы еще не закончили, поэтому попросили вас передвинуть срок до 1 июля. На мосту вся система уже готова", - рассказал о приготовлении оккупантов министр.
Как сообщают журналисты, МИД Украины уже готовит ноту протеста стране-оккупанту по этому поводу.
- Напомним, 23 декабря оккупационная администрация во главе с Путиным открыла Керченский мост для пассажирских поездов.
- Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обнародовало спутниковые снимки, свидетельствующие о смещении арок Керченского моста .
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