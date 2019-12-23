 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия запустит грузовые поезда в оккупированный Крым в июле 2020 - Министерство транспорта РФ

Россия запустит грузовые поезда в оккупированный Крым в июле 2020 - Министерство транспорта РФ

Движение грузовых поездов по мосту через Керченский пролив в оккупированный Крым планируют запустить с 1 июля 2020 года

Об этом глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил в прямом эфире Путину, когда они ехали пассажирским поездом из оккупированного Крыма в Краснодарский край, сообщает издание "Крым.Реалии ".

"Не выполнена часть работ по транспортной безопасности, связанной с уходом грузовых поездов. Со стороны Тамани пункт осмотра готов, со стороны Крыма мы еще не закончили, поэтому попросили вас передвинуть срок до 1 июля. На мосту вся система уже готова", - рассказал о приготовлении оккупантов министр.

Как сообщают журналисты, МИД Украины уже готовит ноту протеста стране-оккупанту по этому поводу.

  • Напомним, 23 декабря оккупационная администрация во главе с Путиным открыла Керченский мост для пассажирских поездов.
  • Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обнародовало спутниковые снимки, свидетельствующие о смещении арок Керченского моста .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать