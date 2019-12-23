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Espreso.tvОбществоРежим работы КПВВ на Донбассе нарушают провокации российско-оккупационных войск

Режим работы КПВВ на Донбассе нарушают провокации российско-оккупационных войск

Представители российской оккупационной администрации направляют граждан на контролируемую территорию после окончания времени работы КПВВ, не соблюдая взятые на себя обязательства по безопасному функционированию гуманитарных дорожных коридоров

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Пророссийские наемники, целенаправленно действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов пропускают сразу большое количество гражданских лиц. Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку люди пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставление на ночлег большой группы людей в так называемой "серой зоне" могло значительного обострить ситуацию безопасности ", - говорится в сообщении.

Пограничниками из состава Объединенных сил организованы мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей и их пропуска через линию разграничения.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой при планировании своих поездок учитывать время года и время суток, для безопасного пересечения линии разграничения согласно зимнего графика работы КПВВ с 08.00 до 17.00", - отмечают в штабе ООС.

Сообщается, что замечено 5 случаев, когда после 17.00 с временно оккупированной территории Украины прибывала значительное количество граждан и автомобилей.

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