Режим работы КПВВ на Донбассе нарушают провокации российско-оккупационных войск

23 декабря, 2019, 17:33

Представители российской оккупационной администрации направляют граждан на контролируемую территорию после окончания времени работы КПВВ, не соблюдая взятые на себя обязательства по безопасному функционированию гуманитарных дорожных коридоров

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Пророссийские наемники, целенаправленно действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов пропускают сразу большое количество гражданских лиц. Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку люди пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставление на ночлег большой группы людей в так называемой "серой зоне" могло значительного обострить ситуацию безопасности ", - говорится в сообщении.

Пограничниками из состава Объединенных сил организованы мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей и их пропуска через линию разграничения.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой при планировании своих поездок учитывать время года и время суток, для безопасного пересечения линии разграничения согласно зимнего графика работы КПВВ с 08.00 до 17.00", - отмечают в штабе ООС.

Сообщается, что замечено 5 случаев, когда после 17.00 с временно оккупированной территории Украины прибывала значительное количество граждан и автомобилей.