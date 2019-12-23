"Изменить меру и суд сделает" оправдос ": в сеть слили, как якобы ОПГ указывает ГБР "отмазывать" подозреваемого в терроризме Ефремова

23 декабря, 2019, 10:43

В интернете появилась аудиозапись якобы разговора заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова с директором Государственного бюро расследований Романом Трубой, где один собеседник объясняет другому, как действовать, чтобы оправдать подозреваемого в терроризме "регионала" Александра Ефремова

Запись обнародовал Telegram канал "Трубу прорвало".

По данным канала, разговор происходил 19 июля 2019 года.

"Смирнов: у меня важный суд в понедельник по Ефремову. Труба: президент поменялся, чего его так долго держат?" - говорится в разговоре.

Собеседник якобы Смирнов говорит, что, в отличие от экс-мера Славянска колаборантки Нелли Штепы, против Ефремова нет никаких доказательств, что он террорист или сепаратисты.

"Луценко ходит, бл ** ь, и рассказывает всем, что он террорист сепаратист. А если по Штепе были вопросы. Они реально были, где эта Штепа глупая бегала с флагом русским. Вы мне по Ефремову покажите хоть что-то. Хоть одно видео, где он стоит, где он кричит, где он финансирует. Ничего нет ... Нам нужно сейчас изменить меру с поправкой на решение Конституционного, которую убрали сто семьдесят шестой статью на безальтернативность. Изменить меру пресечения. И далее суд на раз-два-три по нему сделает " оправдос "- там другого варианта нет", - говорит якобы Смирнов.

Собеседник якобы Труба в ответ говорит, что прокуроры должны принципиально отсидеть за обвинения Ефремова.

"Это принципиально. Прокуроры должны сидеть за такую х ** ню. Они должны аналогично сесть, бл ** ь, и посидеть. Пусть полгода-год, бл ** ь, но они должны почувствовать, что это такое", - говорит якобы Труба.

В завершение якобы Смирнов обещает якобы Трубе привезти из США кепку ФБР.

Напомним, Александра Ефремова подозревают в преступлениях по ч. 3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 и ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 Ефремова из Киева конвоировали в СИЗО в Старобельске Луганской области.

В июле 2019 года Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест.