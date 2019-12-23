"Я немного набрал лишнего веса. Наш лабрадор тоже набрал ", - вице-премьер Федоров о годе в Киеве

23 декабря, 2019, 20:49

Вице-премьер Федоров отметил, что уже больше года живет в Киеве

Об этом вице-премьер, миниcтр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook.

"Чуть больше года назад переехали в Киев. Жизнь сильно изменилась. Работа, заботы. Подросла малая, а с ней и уровень счастья. Жена стала еще красивее, а я немного набрал лишнего веса. Кстати, наш лабрадор тоже набрал .... наверное меньше стали с ним гулять на улице! ", - написал Федоров.