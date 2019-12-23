"Северный поток-2" возглавляет агент Штази и друг Путина, - СМИ

23 декабря, 2019, 11:36

Гендиректор компании Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток-2" - Маттиас Варниг шпионил в восточногерманской тайной полиции Штази с 1974 года

Об этом пишет Der Standart.

Издание отмечает, что Варниг имеет кодовое имя "Артур". Он будто бы доставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин.

Der Standart пишет. что с 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и Кабинете министров.

В 1990 году Варниг перешел к Дрезднер Банку, в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.

Два экс-агента - Путин был в Дрездене в качестве представителя КГБ - стали друзьями, говорится в материале. Варниг также помогал Путину частно, сообщает Die Welt. Когда его жена Людмила тяжело пострадала в ДТП в 1993 году, операция была осуществлена за счет Дрезднер Банка в Германии.

Он также является членом наблюдательных советов оператора трубопровода "Транснефть", государственного российского банка ВТБ и российского нефтяного гиганта "Роснефти", а также является членом совета директоров "Gazprom Schweiz AG".

Начиная с 2006 года, Варниг возглавил "Северный поток". В 2012 году Путин наградил его "орденом Почета". У Варнига также есть квартира в Москве.