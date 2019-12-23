"Северный поток-2" построили уже на 93,5%

23 декабря, 2019, 17:21

Готовность к вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" составляет 93,5%

Об этом сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер, передают российские СМИ.

Как сообщается, уже проложено более 2,3 тысячи километров трубопровода.

"На сегодня проложено более 2300 км трубопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему введению в эксплуатацию газопровода ", - сказал Мюллер.