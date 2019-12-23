"Европейская солидарность" стала второй среди политических партий по результатам выборов глав Объединенных территориальных общин

23 декабря, 2019, 12:22

По предварительным подсчетам, на первых выборах в объединенные территориальные общины 22 декабря "Европейская Солидарность" стала второй среди политических сил по результатам избранных председателей ОТГ

Об этом пишет пресс-служба партии.

В частности уверенные победы в своих общинах получили: Валентина Снисаренко с результатом поддержки более 81% избирателей, который возглавит Иосиповскую ОТГ Кировоградской области, Василий Совга - 63,3% на выборах в Рафаловского ОТГ Ровенской области и Анатолий Скороход - 50% в Алексеевской ОТГ Кировоградской области ; Крупенко Виталий - в Зазимского ОТГ.

По предварительным итогам результатов выборов глав ОТГ украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей "Слуги народа", 4 представителей "Европейской Солидарности", 3 - Родины, 1 - партия Укроп, 1 - Наш край.

Члены партии "Европейская Солидарность" и кандидаты, которые выдвигались при поддержке партии, будут отстаивать курс на децентрализацию, основанный пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко.