"Европейская солидарность" стала второй среди политических партий по результатам выборов глав Объединенных территориальных общин
Об этом пишет пресс-служба партии.
В частности уверенные победы в своих общинах получили: Валентина Снисаренко с результатом поддержки более 81% избирателей, который возглавит Иосиповскую ОТГ Кировоградской области, Василий Совга - 63,3% на выборах в Рафаловского ОТГ Ровенской области и Анатолий Скороход - 50% в Алексеевской ОТГ Кировоградской области ; Крупенко Виталий - в Зазимского ОТГ.
По предварительным итогам результатов выборов глав ОТГ украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей "Слуги народа", 4 представителей "Европейской Солидарности", 3 - Родины, 1 - партия Укроп, 1 - Наш край.
Члены партии "Европейская Солидарность" и кандидаты, которые выдвигались при поддержке партии, будут отстаивать курс на децентрализацию, основанный пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко.
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