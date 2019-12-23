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Espreso.tvОбщество"Европейская солидарность" стала второй среди политических партий по результатам выборов глав Объединенных территориальных общин

"Европейская солидарность" стала второй среди политических партий по результатам выборов глав Объединенных территориальных общин

По предварительным подсчетам, на первых выборах в объединенные территориальные общины 22 декабря "Европейская Солидарность" стала второй среди политических сил по результатам избранных председателей ОТГ

Об этом пишет пресс-служба партии.

В частности уверенные победы в своих общинах получили: Валентина Снисаренко с результатом поддержки более 81% избирателей, который возглавит Иосиповскую ОТГ Кировоградской области, Василий Совга - 63,3% на выборах в Рафаловского ОТГ Ровенской области и Анатолий Скороход - 50% в Алексеевской ОТГ Кировоградской области ; Крупенко Виталий - в Зазимского ОТГ.

По предварительным итогам результатов выборов глав ОТГ украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей "Слуги народа", 4 представителей "Европейской Солидарности", 3 - Родины, 1 - партия Укроп, 1 - Наш край.

Члены партии "Европейская Солидарность" и кандидаты, которые выдвигались при поддержке партии, будут отстаивать курс на децентрализацию, основанный пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко.

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