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Espreso.tvМирПрезидентские выборы в Польше: Дуда вдвое опережает оппозиционного кандидата

Президентские выборы в Польше: Дуда вдвое опережает оппозиционного кандидата


фото: reuters
Действующий президент Польши Дуда вдвое опережает главного кандидата от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую перед выборами главы государства

Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса Estymator для DoRzeczy.pl.

46,6% респондентов указали, что готовы поддержать действующего президента Анджея Дуду, тогда как только 22,4% опрошенных проголосовали бы за кандидатку оппозиционной Гражданской платформы Малгожату Кидаву-Блонскую.

На третьем месте - глава Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 9,2%.

Ранее результаты последних социологических опросов указывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.

Выборы президента Польши состоятся в мае 2020 года.

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