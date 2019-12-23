Президентские выборы в Польше: Дуда вдвое опережает оппозиционного кандидата
23 декабря, 2019, 11:24
Действующий президент Польши Дуда вдвое опережает главного кандидата от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую перед выборами главы государства
Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса Estymator для DoRzeczy.pl.
46,6% респондентов указали, что готовы поддержать действующего президента Анджея Дуду, тогда как только 22,4% опрошенных проголосовали бы за кандидатку оппозиционной Гражданской платформы Малгожату Кидаву-Блонскую.
На третьем месте - глава Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 9,2%.
Ранее результаты последних социологических опросов указывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.
Выборы президента Польши состоятся в мае 2020 года.
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