Представительство Зеленского в Крыму отреагировало на открытие Путиным железнодорожного движения по Керченскому мосту

23 декабря, 2019, 15:24

Представительство президента Украины в оккупированном Крыму отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Россией территорией Украины - Автономной Республикой Крым и г.Севастополь, состоявшегося 23 декабря

Об этом сообщает представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму на странице в Facebook.

"Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанным принципам и нормам международного права", - говорится в сообщении.

Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 Президента Российской Федерации В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины.

"Любой въезд и выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", - отмечают в представительстве.