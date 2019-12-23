Представительство Зеленского в Крыму отреагировало на открытие Путиным железнодорожного движения по Керченскому мосту
Об этом сообщает представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму на странице в Facebook.
"Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанным принципам и нормам международного права", - говорится в сообщении.
Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 Президента Российской Федерации В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины.
"Любой въезд и выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", - отмечают в представительстве.
- Ранее сообщалось, что Россия перекрыла на четыре дня для судоходства Керченский пролив из-за запуска железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, который должен осуществить Владимир Путин.
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