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Espreso.tvОбществоПетр Порошенко: Ответственность за катастрофические последствия в экономике несет президент, который сейчас имеет максимальную власть в стране

Петр Порошенко: Ответственность за катастрофические последствия в экономике несет президент, который сейчас имеет максимальную власть в стране

Президент Зеленский пытается назначить виновных в катастрофических процессах в экономике, но ответственность за провальную бюджетную политику несет лично он как человек, у которого в руках сконцентрированы все рычаги власти

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".

"Очень позорная практика, которая была присуща Януковичу и Азарову, когда пытались кивать на" предшественников ". За пять лет моего президентства ни разу не позволил себе использовать этот прием, несмотря на то, что мы приняли страну в ужасном состоянии и это был одно из самых тяжелых в современной истории Украины периодов ", - сказал он.

Пятый президент Украины отметил, что в первом полугодии его каденции бюджет имел значительный профицит и не было угрозы формирования такого значительного дефицита.

"Первые два квартала, когда еще была моя каденция, рост экономики Украины превышало 4%. Это очень неплохие показатели. По итогам завершения моей каденции только на казначейском счете находилось около 30-ти миллиардов гривен и в валюте находилось еще также более 30-ти миллиардов гривен. Это профицит бюджета на 20 млрд гривен по итогам первого полугодия. Экономика развивалась, деньги поступали ", - отметил политик.

"Сейчас мы имеем резкие угрозы для денег на казначейском счете. Мы недопоступления по таможне на сумму почти в 39 миллиардов. Это и есть так называемая таможенная реформа? Я убежден, что мы недополучаем по приватизации, мы недополучаем по табачному скандалу, когда по коррупционным сделкам одного из членов "Слуги народа" фактически остановилось производство табачных предприятий, а это недоначисление в бюджет более десятка миллиардов гривен ", - разъяснил Порошенко.

Он подчеркнул, что ответственность за экономическую ситуацию в стране несет лично президент Зеленский, ведь он фактически полностью контролирует действия правительства и большинства в Верховной Раде.

"Не надо предъявлять претензии к премьер-министру или правительству, они технократические. Не надо предъявлять претензии к парламенту - они в турборежиме выполняют волю президента. В этих текущих условиях структуры власти, большие права имеет президент, формирующий единолично правительство и парламентские законопроекты, но и ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент ", - сказал лидер" Европейской Солидарности ".

Порошенко объяснил, что вследствие значительного дефицита бюджета пострадают все сферы социально-экономической жизни страны, даже самая важная в воюющей стране сфера - армия и оборонные заказы.

"Какие будут последствия этого? Первая позиция - это недофинансирование местного самоуправления, разрушение системы децентрализации. Вторая позиция - недофинансирование социальных и культурных расходов, в том числе, субсидий, позиция по финансированию обороны. Недофинансируется государственный оборонный заказ, армия. Сейчас необходимо смотреть - кто за это отвечает и кому это выгодно ", - подчеркнул Петр Порошенко .

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