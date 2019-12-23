Трехсторонняя группа договорилась об обмене пленными до Нового года

23 декабря, 2019, 17:28

В Трехсторонний контактной группе достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года

Об этом пресc-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дарья Олифер написала в Facebook.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала Олифер.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковска добавила, что теперь окончательно дошлифовываются списки, информирует пресслужба Офиса президента.

"Мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - отметила Лутковская.

В то же время она попросила не манипулировать информацией о "судьбах людей".