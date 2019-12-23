Названо имя бойца, погибшего в зоне ООС 22 декабря
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 93-й ОМБр.
"Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", - говорится в сообщении.
В бригаде рассказали, что Герман служил механиком-водителем, имел позывной "Маяк", был родом из Каменского, жил в Днепре. К холодноярцев присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область - воевал в Верхнеторецком.
"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", - рассказали товарищи Германа.
У бойца осталась мама.
- Напомним, ранее сообщалось о одном погибшем и одном раненом бойцов ООС вследствие вражеских обстрелов 22 декабря.
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