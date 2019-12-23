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Espreso.tvОбществоНа Киевщине полицейский выстрелил себе в голову с целью самоубийства

На Киевщине полицейский выстрелил себе в голову с целью самоубийства


фото: riogun
В Киевской области 21-летний работник Сквирского отдела Нацполиции во время пребывания на суточном дежурстве в служебном кабинете выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

"Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики", - говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

"Материалы проверки направлены в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства", - сообщают в полиции.

  • Напомним, в октябре 34-летний инспектор-дежурный дежурной части Ровенского отдела полиции застрелился предварительно из-за бытовых конфликтх и финансовых трудностей
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