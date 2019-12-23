На Киевщине полицейский выстрелил себе в голову с целью самоубийства
23 декабря, 2019, 15:44
В Киевской области 21-летний работник Сквирского отдела Нацполиции во время пребывания на суточном дежурстве в служебном кабинете выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.
"Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики", - говорится в сообщении.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.
"Материалы проверки направлены в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства", - сообщают в полиции.
- Напомним, в октябре 34-летний инспектор-дежурный дежурной части Ровенского отдела полиции застрелился предварительно из-за бытовых конфликтх и финансовых трудностей
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