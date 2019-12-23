Минкульт обещает представить законопроект о дезинформации в начале января
Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский в своем Telegram -канале.
"Мы готовы представить его ко второму этапу обсуждения. Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог. Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога ", - написал Бородянский.
Он отметил, что проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки. Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами ТКТС вместе с представителями журналистского и медиа сообщества.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.
-
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал терминологическим недоразумением слова о разработке стандартов новостей в указе президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-