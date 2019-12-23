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Espreso.tvОбществоМинкульт обещает представить законопроект о дезинформации в начале января

Минкульт обещает представить законопроект о дезинформации в начале января


фото: telekritika
Министерство культуры, молодежи и спорта планирует представить на обсуждение законопроект о дезинформации в начале января 2020 года

Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский в своем Telegram -канале.

"Мы готовы представить его ко второму этапу обсуждения. Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог. Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога ", - написал Бородянский.

Он отметил, что проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки. Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами ТКТС вместе с представителями журналистского и медиа сообщества.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.

  • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал терминологическим недоразумением слова о разработке стандартов новостей в указе президента Украины Владимира Зеленского.

 

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