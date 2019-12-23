Милованов пообещал повышать зарплаты на 2000 грн в год
Об этом он заявил во время визита на харьковский завод Турбоатом, сообщает Uaprom.
Милованов сообщил, что в планах - сократить количество безработных с 1,5 млн до 900 тыс.
"У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят ", - сказал министр.
Он добавил, что цель министерства - повышать зарплаты на 2000 грн в год.
"Наша задача сократить безработицу до 5%, а зарплаты повышать хотя бы на 2000 грн в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5%", - заявил Милованов.
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Ранее, минстр экономики Тимофей Милованов рассказал о изменения в Трудовом кодексе .
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