 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМилованов пообещал повышать зарплаты на 2000 грн в год

Милованов пообещал повышать зарплаты на 2000 грн в год


фото: fb
Министр экономики Тимофей Милованов рассказал о дальнейших планах работы ведомства

Об этом он заявил во время визита на харьковский завод Турбоатом, сообщает Uaprom.

Милованов сообщил, что в планах - сократить количество безработных с 1,5 млн до 900 тыс.

"У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят ", - сказал министр.

Он добавил, что цель министерства - повышать зарплаты на 2000 грн в год.

"Наша задача сократить безработицу до 5%, а зарплаты повышать хотя бы на 2000 грн в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5%", - заявил Милованов.

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать