Милованов пообещал повышать зарплаты на 2000 грн в год

23 декабря, 2019, 15:25

Министр экономики Тимофей Милованов рассказал о дальнейших планах работы ведомства

Об этом он заявил во время визита на харьковский завод Турбоатом, сообщает Uaprom.

Милованов сообщил, что в планах - сократить количество безработных с 1,5 млн до 900 тыс.

"У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят ", - сказал министр.

Он добавил, что цель министерства - повышать зарплаты на 2000 грн в год.

"Наша задача сократить безработицу до 5%, а зарплаты повышать хотя бы на 2000 грн в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5%", - заявил Милованов.